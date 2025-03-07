"Россети" могут сменить двух своих представителей в СД уральской "дочки"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Россети Урал" (входит в группу "Россети") включил в список для голосования в новый совет на годовом собрании акционеров 13 кандидатов, восемь из которых входят в действующий состав, говорится в сообщении компании.

Совет директоров "Россети Урал" состоит из 11 человек.

В числе новых кандидатур от "Россетей" заявлены врио заместителя гендиректора по стратегии компании Алексей Полинов и гендиректор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

В список также включены директор свердловского филиала ПАО "Т Плюс" Владимир Бусоргин, директор по корпоративным вопросам компании Карина Дашко, директор финансового департамента АО "Комплекспром" Алексей Коптев.

Из действующего состава совета "Россети Урал" в список кандидатов не вошли врио замгендиректора директора по экономике и финансам "Россетей" Артем Алешин, гендиректор ПАО "Россети Московский регион" и экс-глава "Россети Урал" Александр Пятигор, председатель совета директоров ГК "ЭСИХ" Роман Дмитрик.

Действующий состав совета директоров уральской компании в настоящий момент включает также следующих представителей "Россетей": замгендиректора по правовому обеспечению компании Краинского Даниила, начальника департамента капстроительства Михаила Бычко, замначальника департамента экономики Марину Лаврову, замгендиректора по корпоративному управлению Марию Тихонову, а также замгендиректора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" Елену Андрееву.

Кроме того, в состав органа входят директор по цифровой трансформации ООО "Ренова-Холдинг Рус" Виталий Аникин, замгендиректора по правовым и корпоративным вопросам АО "ГАЗЭКС" Наталия Оже, исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук.

Все они выдвинуты в новый состав совета.

"Россети Урал" – единая операционная компания уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края.