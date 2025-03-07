"Россети" могут сменить двух своих представителей в СД "Россети Юг"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Россети Юг" включил в список для голосования на годовом собрании акционеров 11 кандидатов, девять из которых уже входят в действующий состав совета, говорится в сообщении компании.

В числе новых кандидатур от "Россетей" заявлены заместитель генерального директора по экономике и финансам Артем Алешин и генеральный директор ПАО "Россети Юг" Алексей Рыбин.

От "Россетей" в совет вновь могут войти заместитель генерального директора по правовому обеспечению компании Даниил Краинский, директор по внешним коммуникациям Мария Докучаева, заместитель генерального директора по цифровой трансформации Константин Кравченко, заместитель гендиректора по корпоративному управлению Мария Тихонова, директор по взаимодействию с потребителями - начальник департамента технологического развития Олег Клинков, Александр Казаков (должность не указана), заместитель директора - руководитель экспертного центра НП "РИД" ПАО "Россети" Екатерина Никитчанова, генеральный директор ПАО "Россети Центр" Борис Эбзеев.

От Prosperity Fundamental Value Fund место в совете директоров может сохранить не работающий в настоящее время Виталий Зархин.

Из действующего состава совета "Россети Юг" в список кандидатов не вошли первый заместитель начальника департамента экономики "Россетей" Наталья Парамонова и Мария Короткова, которая входит в состав совета директоров компании в качестве независимого директора.

Совет директоров ПАО "Россети Юг" рассмотрит вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового собрания акционеров, не позднее 5 мая.

ПАО "Россети Юг" занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии в Южном федеральном округе, осуществляет транспортировку электроэнергии на территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, а также Калмыкии.