МТС заплатила 1,3 млрд рублей за контроль в разработчике решений для ВКС Vinteo

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Группа МТС заплатила за 51% в разработчике решений для видеоконференцсвязи Vinteo 1,29 млрд рублей, следует из консолидированной отчетности ПАО "МТС" за 2024 год.

В материалах компании название приобретенного актива не указано. Там сообщается, что в ноябре группа приобрела 51% разработчика профессиональных решений для видеоконференцсвязи за денежные средства в 1,29 млрд рублей, а также заключила опционные соглашения на выкуп оставшейся доли.

В ноябре 2024 года дочерняя структура МТС - ООО "Вебинар" (работает под брендом "МТС Линк") - стала владельцем ООО "Винтео". Сумма сделки на тот момент не раскрывалась.

В годовом отчете МТС также говорится, что компания заплатила за покупку компании-разработчика электросамокатов из Белоруссии 807 млн рублей денежными средствами, а также 4,9%-й долей в российском операторе средств индивидуальной мобильности.

Исходя из сроков и параметров сделки, речь идет о приобретении кикшеринговым сервисом "МТС Юрент" компании Eleven, о сделке было объявлено в декабре.

Кроме того, в минувшем году МТС довела до 100% долю в разработчике и операторе блокчейн-платформы для финансовых торговых операций, оценив актив в 1,57 млрд рублей. В частности, сообщается, что в августе группа нарастила долю в проекте с 75% до 100%. В портфель МТС с таким направлением деятельности входит компания ООО "Факторин".