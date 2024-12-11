"МТС Юрент" приобретает разработчика электросамокатов Eleven

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" заключил соглашение о приобретении компании-разработчика технологий в сфере микромобильного транспорта Eleven.

Согласно сообщению "МТС Юрент", в рамках сделки приобретается интеллектуальная собственности и разработки Eleven. Сумма сделки и другие параметры не раскрываются.

В результате приобретения кикшеринговый сервис намерен создать R&D-центр (Research and Development) на базе компании-разработчика. В центре будут разрабатываться электросамокаты и другие виды микромобильного транспорта, также ожидается, что центр станет базой для локализации компонентов для такого транспорта.

Eleven основана в 2019 году в Белоруссии. Компания разработала с нуля две модели электросамокатов, также в портфеле компании есть электровелосипед и каргобайк (грузовой велосипед) для доставки.

"МТС Юрент" предоставляет услуги краткосрочной аренды электросамокатов и электровелосипедов. Компания управляет более 150 тыс. электросамокатов в 180 городах России.

В январе 2024 года ПАО "МТС" стало контролирующим акционером сервиса аренды самокатов с долей 80,58%. Сумма сделки по приобретению дополнительных 68,8% сервиса составила 5 млрд рублей.