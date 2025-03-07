Биржевые цены на Аи-95 снизились на 2,53%, на Аи-92 - на 2,97% за неделю

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 2,53% - до 55418 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,97%, до 49600 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

03.03.2025 04.03.2025 % к пр. д. 05.03.2025 % к пр. д. 06.03.2025 % к пр. д. 07.03.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 56855 57570 1,26 58445 1,52 56468 -3,38 55418 -1,86 -2,53 Регуляр-92 51118 51833 1,4 50508 -2,56 49994 -1,02 49600 -0,79 -2,97 ДТ-летнее 56139 56016 -0,22 56068 0,09 56452 0,68 57030 1,02 1,59 ДТ-зимнее 65139 63112 -3,11 63481 0,58 64001 0,82 66661 4,16 2,34 Мазут топочный 33321 33485 0,49 33496 0,03 32107 -4,15 32405 0,93 -2,75 Авиатопливо 80174 80038 -0,17 80026 -0,01 79824 -0,25 79690 -0,17 -0,6 СУГ 13418 13432 0,1 13618 1,38 13910 2,14 14569 4,74 8,58

Цены приведены по национальному индексу.