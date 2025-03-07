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Биржевые цены на Аи-95 снизились на 2,53%, на Аи-92 - на 2,97% за неделю

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 2,53% - до 55418 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,97%, до 49600 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

03.03.202504.03.2025% к пр. д.05.03.2025% к пр. д.06.03.2025% к пр. д.07.03.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-9556855575701,26584451,5256468-3,3855418-1,86-2,53
Регуляр-9251118518331,450508-2,5649994-1,0249600-0,79-2,97
ДТ-летнее5613956016-0,22560680,09564520,68570301,021,59
ДТ-зимнее6513963112-3,11634810,58640010,82666614,162,34
Мазут топочный33321334850,49334960,0332107-4,15324050,93-2,75
Авиатопливо8017480038-0,1780026-0,0179824-0,2579690-0,17-0,6
СУГ13418134320,1136181,38139102,14145694,748,58

Цены приведены по национальному индексу.

бензин СПбМТСБ
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