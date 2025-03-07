Биржевые цены на Аи-95 снизились на 2,53%, на Аи-92 - на 2,97% за неделю
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 2,53% - до 55418 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,97%, до 49600 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|03.03.2025
|04.03.2025
|% к пр. д.
|05.03.2025
|% к пр. д.
|06.03.2025
|% к пр. д.
|07.03.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|56855
|57570
|1,26
|58445
|1,52
|56468
|-3,38
|55418
|-1,86
|-2,53
|Регуляр-92
|51118
|51833
|1,4
|50508
|-2,56
|49994
|-1,02
|49600
|-0,79
|-2,97
|ДТ-летнее
|56139
|56016
|-0,22
|56068
|0,09
|56452
|0,68
|57030
|1,02
|1,59
|ДТ-зимнее
|65139
|63112
|-3,11
|63481
|0,58
|64001
|0,82
|66661
|4,16
|2,34
|Мазут топочный
|33321
|33485
|0,49
|33496
|0,03
|32107
|-4,15
|32405
|0,93
|-2,75
|Авиатопливо
|80174
|80038
|-0,17
|80026
|-0,01
|79824
|-0,25
|79690
|-0,17
|-0,6
|СУГ
|13418
|13432
|0,1
|13618
|1,38
|13910
|2,14
|14569
|4,74
|8,58
Цены приведены по национальному индексу.