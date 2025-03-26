Цены на бензин в РФ с 18 по 26 марта выросли на 0,11%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 18 по 26 марта выросли на 0,11% после повышения на 0,07% с 11 по 17 марта и на 0,18% с 4 по 10 марта, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 26 марта выросли на 1,57% (общая инфляция за этот период составила 2,41%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 26 марта была на уровне 59,31 руб. (на 17 марта - 59,24 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 56,12 руб. (56,06 руб.), АИ-95 - 61,30 руб. (61,22 руб.), АИ-98 - 83,82 руб. (83,81 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 18 по 26 марта оставались стабильными после снижения на 0,02% с 11 по 17 марта и повышения на 0,03% с 4 по 10 марта. С начала года дизтопливо подорожало на 1,14%. Средняя цена ДТ в стране на 26 марта составляла 70,98 руб. за литр (неделей ранее - также 70,98 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).