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"Мегафон" в 2024 году нарастил выручку на 9,4%, до 485,9 млрд рублей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Мегафон" в 2024 году составила 485,9 млрд рублей, увеличившись на 9,43% по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении компании.

Рост выручки связан с расширением абонентской базы, увеличением потребления мобильного интернет-трафика и развитием B2B-сегмента, поясняет компания.

В том числе сервисная выручка увеличилась на 8,09% - до 406,32 млрд рублей. Продажи абонентского оборудования выросли на 16,85% - до 79,61 млрд рублей.

Показатель OIBDA увеличился на 9,94% - до 199,26 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA выросла до 41,01% с 40,82%.

В 2024 году "Мегафон" нарастил чистую прибыль на 12,6% - до 45 млрд рублей.

На конец 2024 года абонентская база "Мегафона" насчитывала 78 млн пользователей, увеличившись на 1,69% по сравнению с предыдущим годом.

Капзатраты сократились в 1,8 раза - до 57 млрд рублей со 101,1 млрд рублей.

"Сокращение capex связано с эффектом высокой базы показателя за прошлый период. В 2023 году "Мегафон" приобрел товарный знак Yota за 27 млрд рублей. При этом затраты на развитие инфраструктуры остались на прежнем уровне", - поясняет компания.

"Мегафон" - один из крупнейших в РФ телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

Мегафон
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