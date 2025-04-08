Чистый долг "Мегафона" в 2024 году вырос на 31% до 522,6 млрд рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Чистый долг ПАО "Мегафон" в 2024 году составил 522,6 млрд рублей, что на 31% больше, чем в 2023 году (398,8 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Рост чистого долга в 2024 году обусловлен увеличением долговой нагрузки. Соотношение чистого долга к OIBDA в 2024 году выросло до 2,62х с 2,2.

Кредиты и займы в 2024 году составили 371,7 млрд рублей, что на 43,6% больше, чем в предыдущем году (258,8 млрд рублей).

Как говорится в материалах компании, по состоянию на 31 декабря 2024 года 38% задолженности оператора по займам и кредитам подлежит погашению в течение года (на 31 декабря 2023 года их было 58%).

Компания уточняет, что надбавка к ставке ЦБ по кредитам с плавающей ставкой в 2024 году не превышала 4,77% (в 2023 году - 2,40%).

"Часть кредитного портфеля эмитента состоит из долгосрочных обязательств, предоставленных по привлекательным фиксированным процентным ставкам. Часть кредитного портфеля, выбранного по плавающей процентной ставке, захеджирована с целью снижения риска неблагоприятного изменения процентных ставок", - отмечается в отчете "Мегафона".

В отчете также сообщается, что в январе 2025 года группа досрочно в полном объеме погасила валютный кредит в размере 44 млн евро (4,5 млрд рублей по обменному курсу на дату погашения), плановые сроки окончательного погашения которого изначально были установлены на 2027 год.

Свободный денежный поток "Мегафона" в 2024 году увеличился на 11,6% - до 66,5 млрд рублей. "Свободный денежный поток увеличился в 2024 году в сравнении с 2023 годом как результат снижения оттока денежных средств в рамках инвестиционной деятельности", - уточняется в отчете.

"Мегафон" - один из крупнейших в России телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

Абонентская база "Мегафона" на конец 2024 года насчитывала 78 млн пользователей, увеличившись на 1,69% по сравнению с предыдущим годом. Выручка составила 485,9 млрд рублей, поднявшись на 9,43% по сравнению с 2023 годом. Показатель OIBDA стал на 9,94% больше - 199,26 млрд рублей.