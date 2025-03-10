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Совет директоров "Мегафона" рекомендовал дивиденды за 2024 год в 25,33 руб. на акцию

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Мегафон" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2024 года в размере 25,33 рубля на каждую обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Суммарно на выплату дивидендов рекомендовано направить 15,7 млрд рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2024 финансового года, не распределять. Чистая прибыль "Мегафона" в 2024 году составила 45 млрд рублей, увеличившись на 12,6% по сравнению с предыдущим годом.

Датой закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 21 апреля 2025 года.

По итогам 2023 года "Мегафон" выплатил дивиденды в размере 20,97 рубля на обыкновенную акцию, суммарно - на 13 млрд рублей.

Также совет директоров утвердил список кандидатов в новый состав совета для переизбрания на годовом собрании акционеров. Их имена не указываются.

Годовое собрание акционеров "Мегафона" назначено на 10 апреля. В нем смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре на 18 марта.

Акционерам будет предложено утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность; принять решение о распределении чистой прибыли, в том числе - о выплате дивидендов за 2024 год; избрать совет директоров; определить количественный состав правления и избрать его членов; назначить аудиторскую организацию, а также дать согласие на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

"Мегафон" – один из крупнейших в РФ телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

Абонентская база "Мегафона" на конец 2024 года насчитывала 78 млн пользователей, увеличившись на 1,69% по сравнению с предыдущим годом. Выручка составила 485,9 млрд рублей, увеличившись на 9,43% по сравнению с 2023 годом. Показатель OIBDA увеличился на 9,94% до 199,26 млрд рублей.

Мегафон
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