Глава ФРБ Нью-Йорка считает, что Федрезерву пока не нужно менять ДКП

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе (ФРС) США пока не нужно менять денежно-кредитную политику (ДКП), сказал президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью Bloomberg.

По его мнению, ДКП "находится в хорошем положении для корректировки по необходимости в зависимости от динамики данных, прогноза и рисков для прогноза".

Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид также считает, что Федрезерву стоит серьезно подумать, прежде чем снижать процентные ставки в ответ на какие-либо слабости в экономике. При этом его начинают беспокоить перспективы инфляции.

"В ходе своего выступления в начале января я выражал оптимизм в отношении того, что инфляция продолжит замедляться, - заявил он в ходе сельскохозяйственной конференции в Вашингтоне. - Однако я стал осторожнее".

В частности, Шмид указал на рост долгосрочных инфляционных ожиданий в США в феврале до максимума почти за 30 лет.

Вместе с тем, несмотря на предполагаемую стабильность инфляции, рост цен может замедлиться в связи с повышенной неопределенностью, сказал он, сославшись на мнения своих контактов и последнюю статистику.

В связи с этим ФРС придется балансировать между инфляционными рисками и опасениями в отношении роста экономики, отметил Шмид.