Поиск

Глава ФРБ Миннеаполиса предложил ФРС сделать приоритетом борьбу с инфляцией

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США нужно сосредоточиться на борьбе с инфляцией, а не на рынке труда, сказал CNBC президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.

Такой подход целесообразен в условиях высокой инфляции последних нескольких лет и ее нахождения выше целевых 2%, считает он.

Федрезерв действует в рамках так называемого двойного мандата, предполагающего обеспечение ценовой стабильности и максимально устойчивой занятости.

Кашкари по-прежнему считает, что возможные инфляционные последствия введения импортных пошлин США снижают вероятность уменьшения процентных ставок ФРС, даже несмотря на ослабление экономики.

"Думаю, нам следует быть очень осторожными с точки зрения совершения действий, которые потенциально могут продемонстрировать ослабление решимости ФРС увести инфляцию до конца вниз, а его сейчас нет, на мой взгляд, - отметил глава ФРБ Миннеаполиса. - Нам нужно доделать работу в отношении инфляции".

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс считает, что новые пошлины приведут к ускорению инфляции в США до 3,5-4% в 2025 году, а также повышению безработицы и замедлению экономического роста на фоне масштабной неопределенности.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в марте увеличились на 2,4% в годовом исчислении. Темпы подъема снизились по сравнению с февральскими 2,8%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE), на который ориентируется ФРС, в феврале вырос на 2,5% в годовом выражении.

По словам Уильямса, "вездесущее чувство неопределенности проявляется все отчетливее, особенно в так называемых "мягких" данных, таких как опросы и информация от контактов в деловых кругах".

В заранее подготовленном тексте его выступления в Торговой палате Пуэрто-Рико, опубликованном на сайте ФРБ Нью-Йорка, отмечается "резкое снижение потребительских настроений" и ослабление показателей делового доверия.

Индекс потребительского доверия в США в апреле уменьшился до 50,8 пункта по сравнению с 57 пунктов месяцем ранее, говорится в опубликованном в пятницу предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с июня 2022 года. Индикатор снижается уже четвертый месяц подряд.

По прогнозам Уильямса, рост ВВП США в этом году "значительно замедлится по сравнению с темпами прошлого года и, скорее всего, будет несколько ниже 1%", а безработица может вырасти до 4,5-5% с текущих 4,2%.

Джон Уильямс США ФРС Нил Кашкари ФРБ Миннеаполиса ФРБ Нью-Йорка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль в пятницу заметно укрепился в паре с юанем

Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году с 4,1% до 4,3%

Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году с 4,1% до 4,3%

Инфляция в РФ в марте составила 0,65%, годовая ускорилась до 10,34%

ЦБ предупредил о предложениях мошенников инвестировать в цифровые рубли

Годовая выручка российской "дочки" Barilla выросла до 15,444 млрд рублей

Годовая выручка российской "дочки" Barilla выросла до 15,444 млрд рублей

Инфляция в Бразилии в марте обновила максимум более чем за два года

Доллар дешевеет из-за эскалации торговой войны, DXY упал до трехлетнего минимума

Котировки Brent стабилизировались около $63,4 за баррель

Котировки Brent стабилизировались около $63,4 за баррель

Великобритания в 2025 году выделит военную помощь Украине на 4,5 млрд фунтов

Цена золота впервые в истории превысила $3 250 за унцию

Цена золота впервые в истории превысила $3 250 за унцию
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6171 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });