Глава ФРБ Миннеаполиса предложил ФРС сделать приоритетом борьбу с инфляцией

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США нужно сосредоточиться на борьбе с инфляцией, а не на рынке труда, сказал CNBC президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.

Такой подход целесообразен в условиях высокой инфляции последних нескольких лет и ее нахождения выше целевых 2%, считает он.

Федрезерв действует в рамках так называемого двойного мандата, предполагающего обеспечение ценовой стабильности и максимально устойчивой занятости.

Кашкари по-прежнему считает, что возможные инфляционные последствия введения импортных пошлин США снижают вероятность уменьшения процентных ставок ФРС, даже несмотря на ослабление экономики.

"Думаю, нам следует быть очень осторожными с точки зрения совершения действий, которые потенциально могут продемонстрировать ослабление решимости ФРС увести инфляцию до конца вниз, а его сейчас нет, на мой взгляд, - отметил глава ФРБ Миннеаполиса. - Нам нужно доделать работу в отношении инфляции".

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс считает, что новые пошлины приведут к ускорению инфляции в США до 3,5-4% в 2025 году, а также повышению безработицы и замедлению экономического роста на фоне масштабной неопределенности.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в марте увеличились на 2,4% в годовом исчислении. Темпы подъема снизились по сравнению с февральскими 2,8%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE), на который ориентируется ФРС, в феврале вырос на 2,5% в годовом выражении.

По словам Уильямса, "вездесущее чувство неопределенности проявляется все отчетливее, особенно в так называемых "мягких" данных, таких как опросы и информация от контактов в деловых кругах".

В заранее подготовленном тексте его выступления в Торговой палате Пуэрто-Рико, опубликованном на сайте ФРБ Нью-Йорка, отмечается "резкое снижение потребительских настроений" и ослабление показателей делового доверия.

Индекс потребительского доверия в США в апреле уменьшился до 50,8 пункта по сравнению с 57 пунктов месяцем ранее, говорится в опубликованном в пятницу предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с июня 2022 года. Индикатор снижается уже четвертый месяц подряд.

По прогнозам Уильямса, рост ВВП США в этом году "значительно замедлится по сравнению с темпами прошлого года и, скорее всего, будет несколько ниже 1%", а безработица может вырасти до 4,5-5% с текущих 4,2%.