Департамент по управлению активами "Газпрома" разделился при новом кураторе

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Вместо департамента 105 ПАО "Газпром" (по управлению имуществом и корпоративным отношениям) с приходом в концерн нового куратора этого направления появилось два новых.

В 2024 году компанию покинула начальник департамента 105 Елена Михайлова. Ей на смену на позицию заместителя председателя правления пришла Елена Илюхина из "Газпром нефти".

Илюхиной подчиняются новые департаменты: 1057 и 1058. Как у зампреда у нее появился свой новый индекс в делопроизводстве и наименованиях профильных департаментов - "10".

Один из этих департаментов возглавил Всеволод Воробьев, ранее руководивший управлением по организации работы с имуществом департамента 105, сообщается в отчетности компаний группы "Газпром". Воробьев родился в 1973 году. Окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности "Национальная экономика" и Высшую школу менеджмента Высшей школы экономики. По совместительству является генеральным директором ООО "Газпром капитал" – эмитента облигаций "Газпрома".

Другой департамент возглавила Светлана Антонова, ранее занимавшая позицию первого заместителя начальника департамента 105, сообщил эмитент. Она родилась в 1974 году. Окончила Московский государственный индустриальный университет по специальности "Юриспруденция". До группы "Газпром" вела юридическую практику в фирмах "Частное право", "Казаков и партнеры". С 2007 года работала в ОАО "Мосэнерго", а с 2012 года – в "Газпроме".