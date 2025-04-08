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И.о. гендиректора "Мосэнерго" стал Александр Бутко

Раньше в "Мосэнерго" не было гендиректора

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности гендиректора ПАО "Мосэнерго" с 7 апреля стал Александр Бутко, говорится в данных ЕГРЮЛ.

Согласно открытым источникам, по состоянию на конец прошлого года Бутко работал управляющим директором генкомпании.

В "Мосэнерго" прежде не было руководителя, функции управляющей организации исполняла ее материнская компания "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ).

Недавно по структурам холдинга (также речь идет об "ОГК-2", "ТГК-1" и МОЭК - ИФ) было принято решение рассмотреть на ВОСА вопрос о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность её 15 электростанций составляет 12,3 тыс. МВт, тепловая мощность - 43,8 тыс. Гкал. Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.

Мосэнерго МОЭК Газпром энергохолдинг ГЭХ Москва Александр Бутко
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