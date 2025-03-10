KPMG продвигает объединение десятков национальных фирм-партнеров в ее глобальной сети

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Руководство KPMG требует проведения слияний десятков национальных фирм-членов ее глобальной сети, надеясь, что это поддержит рост бизнеса и будет способствовать предотвращению аудиторских скандалов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Попытка добиться более тесной интеграции фирм, которые принадлежат отдельным партнерам в каждой стране, станет одной из наиболее серьезных реорганизаций компании "большой четверки" глобальных аудиторов за последние годы, причем это происходит в период слабого роста и неопределенности в отрасли, отмечает газета.

По данным источников, ссылающихся на презентацию KPMG для аналитиков, компания хочет сокращения числа членов ее глобальной сети до 32 в следующем году. Два года назад сеть KPMG насчитывала более 100 фирм-членов.

С 2023 года компания реализует стратегию создания "кластеров", которая уже привела к объединению нескольких фирм ее сети на Ближнем Востоке, а также в Африке.

Кроме того, в декабре прошлого года стало известно, что KPMG намерена объединить бизнес в Великобритании и Швейцарии.

Аудиторы "большой четверки" традиционно работают как международные сети фирм-партнеров, с учетом различных правил аудита в отдельных государствах. Это позволяет защищать партнеров в одной стране от ответственности за скандалы в других местах, отмечает FT.

В последнее время, однако, у компаний возникают сложности с этой моделью, поскольку все более важной частью их бизнеса становится консалтинг, требующий значительных инвестиций в технологии.

Как отмечают источники FT, KPMG опасается, что фирмам ее сети в небольших странах будет сложно делать необходимые инвестиции, а также финансировать комплаенс-процедуры, необходимые для обеспечения качества аудита и предотвращения репутационных скандалов.

Совокупная выручка KPMG в минувшем финансовом году (завершился 30 сентября 2024 года) составила $38,4 млрд, темпы ее роста (5,4%) стали максимальными среди компаний "большой четверки", но замедлились по сравнению с предыдущим финансовым годом.