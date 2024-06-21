KPMG сократит еще 200 рабочих мест в Великобритании

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - KPMG сокращает еще 200 рабочих мест в Великобритании для снижения расходов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Накануне KPMG сообщила персоналу, что такое решение принято по итогам оценки расходной базы компании. Сокращения коснутся сотрудников бэк-офиса, а также персонала, напрямую взаимодействующего с клиентами, отмечают источники.

По их словам, в рамках реструктуризации операций KPMG намерена объединить некоторые функции бэк-офиса и "сократить дублирующие функции" в ряде сегментов, где происходит работа непосредственно с клиентами.

KPMG, как и остальные компании "большой четверки" глобальных аудиторов, столкнулась со спадом активности в сфере слияний и поглощений, а также в ряде других направлений, что ударило по ее консалтинговому бизнесу, отмечает FT.

Эксперты Source Global Research полагают, что британский рынок консалтинга вряд ли вырастет в этом году, поскольку бизнес стал тратить меньше на эти услуги.

В конце прошлого года KPMG сократила более 200 рабочих мест и объявила о заморозке зарплат порядка 12 тыс. сотрудников. В общей сложности ее штат в Великобритании насчитывает более 17 тыс. сотрудников.