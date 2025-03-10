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Глава Бундесбанка отметил, что ЕЦБ не снижает ставки автоматически

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Снижение основных процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) не происходит автоматически, заявил глава Бундесбанка, член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель.

"Ясно, что мы не движемся на автопилоте", - сказал он, подчеркнув, что "сложно спекулировать" о том, что случится в апреле.

На денежно-кредитную политику влияет множество факторов, включая американские пошлины, добавил Нагель.

"Важно проанализировать все это на следующем заседании, и после этого решать, что делать", - сказал он.

На прошлой неделе ЕЦБ понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов, при этом отметив, что "денежно-кредитная политика становится существенно менее ограничительной". Следующее заседание состоится 17 апреля, и рынок допускает, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения ДКП и оставит ставки на прежнем уровне.

Бундесбанк ЕЦБ Йоахим Нагель Германия
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