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ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центробанк также отметил значительное смягчение ДКП

ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов
Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам мартовского заседания, завершившегося в четверг.

Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам теперь составляет 2,5%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,65%, ставка по маржинальным кредитам - 2,9%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

"Денежно-кредитная политика становится существенно менее ограничительной по мере того, как снижающиеся процентные ставки уменьшают стоимость новых заимствований для компаний и домохозяйств", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

При этом руководство центробанка отметило, что дезинфляционный процесс идет в соответствии с планом, а динамика инфляции в целом соответствует ожиданиям сотрудников ЕЦБ, при этом мартовский прогноз для инфляции слабо отличается от предыдущего.

Как сообщалось, ЕЦБ повысил прогноз темпов роста потребительских цен в этом году до 2,3% с прогнозировавшихся ранее 2,1%. В 2026 году по-прежнему ожидается повышение на 1,9%, а оценка на 2027 год была пересмотрена до 2% с 2,1%.

Инфляция в еврозоне остается повышенной, главным образом из-за того, что ценам и зарплатам в определенных секторах экономики все еще нужно время, чтобы скорректироваться с учетом наблюдавшегося ранее скачка инфляции. Вместе с тем темпы роста зарплат становятся более умеренными, как и ожидалось.

В целом "большинство базовых показателей инфляции говорит о том, что инфляция стабилизируется около целевых 2% в среднесрочной перспективе", отмечается в пресс-релизе.

Управляющий совет ЕЦБ по-прежнему твердо намерен обеспечить возврат инфляции к среднесрочной цели в 2% и готов скорректировать все имеющиеся инструменты для её достижения.

Для этого руководство регулятора будет продолжать следить за поступающими статданными и принимать решения о ставках на каждом заседании отдельно, "особенно в текущих условиях растущей неопределенности".

"Решения о ставках будут основаны, в частности, на оценках инфляционного прогноза в свете поступающих экономических и финансовых данных и на динамике базовой инфляции", - отмечается в пресс-релизе.

У ЕЦБ нет заранее определенного плана относительно конкретного уровня ставок в будущем.

Портфель бумаг, приобретенных регулятором в рамках программ выкупа активов PEPP и APP, сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

Пара евро/доллар по данным на 16:39 по московскому времени торгуется на уровне $1,0822 по сравнению с $1,0790 на закрытие предыдущей сессии, евро укрепляется на 0,3%. Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снижается на 0,78%.

ЕЦБ
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