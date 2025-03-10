Новак включен в набсовет РФПИ, Белоусов и экс-глава ВЭБа Дмитриев вышли из него

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак назначен членом наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Соответствующий указ президента Владимира Путина от 10 марта опубликован на портале правовых актов.

Этим же документом прекращены полномочия в качестве члена набсовета РФПИ Андрея Белоусова. Белоусов, в прежнем составе правительства занимавший должность первого вице-премьера, в мае 2024 года был назначен на пост министра обороны. Новак же в составе обновленного кабинета министров помимо привычного для себя топливно-энергетического комплекса курирует развитие отечественной экономики и инвестиционную политику.

Кроме того, согласно указу президента, прекращаются полномочия в качестве члена набсовета РФПИ экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева.

Председателем набсовета РФПИ является спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он возглавил наблюдательный совет фонда в январе 2017 года, сменив отправленного в отставку с поста министра экономического развития Алексея Улюкаева.