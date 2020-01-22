Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:11

РФПИ получит право инвестировать без иностранных партнеров

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получит право осуществлять инвестиции без иностранных партнеров, только с российскими инвесторами, сообщил генеральный директор организации Кирилл Дмитриев.

"В рамках того, что важно наращивать инвестиции от российских инвесторов в экономику страны, принято решение, что РФПИ может инвестировать не только с иностранными партнерами, но и только с российскими партнерами при одобрении данных проектов набсоветом Российского фонда прямых инвестиций", - заявил Дмитриев в ходе сессии "Россия: стратегический прогноз" в Давосе.

"Мы считаем, что это позволит значительно нарастить инвестиции и от российских компаний, в том числе в национальные проекты в России, и, соответственно, РФПИ сможет инвестировать в том числе без иностранных инвесторов, хотя, безусловно, продолжит иностранных инвесторов привлекать", - подчеркнул глава фонда.

В марте 2019 года Дмитриев говорил, что несколько крупных российских финансовых групп обратились к РФПИ с предложением создать отдельный фонд для инвестиций в национальные проекты. "Понятно, здесь возникают вопросы, мы все-таки всегда фокусировались на иностранцах (в качестве партнеров и соинвесторов - ИФ)", - отметил тогда Дмитриев.

В декабре прошлого года источники "Интерфакса" говорили, что РФПИ обсуждает с чиновниками создание двух закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения инвестиций российского бизнеса в национальные проекты. Такой механизм позволит существенно увеличить объем коллективных инвестиций от российских партнеров в проекты из различных отраслей и повысить мобильность капитала с учетом наличия существенной потребности в нем на финансовом рынке. Участниками паевых фондов могут быть как юридические, так и физические лица, в том числе и владельцы крупнейших сырьевых компаний РФ.

РФПИ Кирилл Дмитриев

Новости по теме

Новости

Путин по просьбе Миронова велел изучить повышение страховки по вкладам задним числом

Дипломаты отказались комментировать передачу России Александровского подворья в Иерусалиме

Apple запустит производство нового бюджетного iPhone в феврале

ВЭБ в 2019 году нарастил доход от вложения пенсионных накоплений на 44%

ВЭБ в 2019 году нарастил доход от вложения пенсионных накоплений на 44%

"Дружба" не в счет: Ростехнадзор рассказал о снижении числа аварий в 2019 году на 14%

Акции "Сургутнефтегаза" обвалились к уровням месячной давности

Чиновники предложили разрешить коллекторам собирать долги граждан по ЖКХ

Чиновники предложили разрешить коллекторам собирать долги граждан по ЖКХ

Заммэра Бирюков обещал не увеличивать число мусоросжигательных заводов в Москве

Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта

Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта

Ульяновский облсуд запретил в России приложение магазина витаминов iHerb

Ульяновский облсуд запретил в России приложение магазина витаминов iHerb
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');