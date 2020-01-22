РФПИ получит право инвестировать без иностранных партнеров

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получит право осуществлять инвестиции без иностранных партнеров, только с российскими инвесторами, сообщил генеральный директор организации Кирилл Дмитриев.

"В рамках того, что важно наращивать инвестиции от российских инвесторов в экономику страны, принято решение, что РФПИ может инвестировать не только с иностранными партнерами, но и только с российскими партнерами при одобрении данных проектов набсоветом Российского фонда прямых инвестиций", - заявил Дмитриев в ходе сессии "Россия: стратегический прогноз" в Давосе.

"Мы считаем, что это позволит значительно нарастить инвестиции и от российских компаний, в том числе в национальные проекты в России, и, соответственно, РФПИ сможет инвестировать в том числе без иностранных инвесторов, хотя, безусловно, продолжит иностранных инвесторов привлекать", - подчеркнул глава фонда.

В марте 2019 года Дмитриев говорил, что несколько крупных российских финансовых групп обратились к РФПИ с предложением создать отдельный фонд для инвестиций в национальные проекты. "Понятно, здесь возникают вопросы, мы все-таки всегда фокусировались на иностранцах (в качестве партнеров и соинвесторов - ИФ)", - отметил тогда Дмитриев.

В декабре прошлого года источники "Интерфакса" говорили, что РФПИ обсуждает с чиновниками создание двух закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения инвестиций российского бизнеса в национальные проекты. Такой механизм позволит существенно увеличить объем коллективных инвестиций от российских партнеров в проекты из различных отраслей и повысить мобильность капитала с учетом наличия существенной потребности в нем на финансовом рынке. Участниками паевых фондов могут быть как юридические, так и физические лица, в том числе и владельцы крупнейших сырьевых компаний РФ.