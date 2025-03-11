Минэнерго США слегка понизило прогноз цены Brent на 2025 год

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,5 до $74,22 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2026 повышен $66,46 до $68,47 за баррель.

По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в феврале составила $75 за баррель, что в среднем на $4 ниже, чем в январе.

"Падение цен в основном вызвано опасениями по поводу экономического роста, связанного с потенциальными тарифами со стороны США и других торговых партнеров. 1 февраля президент Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на импорт из Канады, Мексики и Китая. Впоследствии введение тарифов на большинство импортных товаров из Мексики и Канады было отложено до начала апреля, поэтому влияние этих потенциальных тарифов не отражено в данном прогнозе", - говорится в отчете.

Как сообщалось, по итогам 2024 года EIA оценило среднюю цену Brent в $80,56 за баррель.