Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2025 году на $6 за баррель

Также понижен прогноз добычи нефти в стране

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,22 до $67,87 за баррель (на $6 за баррель), говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2026 понижен с $68,47 до $61,48 за баррель (на $7 за баррель).

EIA предполагает, что во втором квартале 2025 года начнут расти коммерческие запасы нефти, "раньше, чем ожидалось", в основном из-за наращивания добычи ОПЕК+ и снижения прогноза по спросу на нефть.

"Мы ожидаем, что мировые коммерческие запасы нефти во II квартале 2025 года вырастут на 0,6 млн б/с и на 0,7 млн б/с в среднем во II полугодии 2025 года, и продолжат накапливаться такими же темпами в 2026 году", - говорится в отчете.

"Хотя мы ожидаем, что члены ОПЕК+ начнут увеличивать добычу в апреле 2025 года, мы ожидаем, что они будут производить ниже своего текущего целевого плана в течение большей части следующих двух лет, чтобы ограничить рост мировых запасов нефти и поддержать цены. Мы ожидаем, что производители ОПЕК+ сохранят добычу нефти в основном без изменений в этом году по сравнению со среднегодовым показателем 2024 года, прежде чем увеличить добычу на 0,5 млн б/с в 2026 году", - говорится в отчете.

Таким образом, Минэнерго США полагает, что основной прирост поставок жидких углеводородов обеспечат страны за пределами ОПЕК+ (США, Канада, Бразилия и Гайана) - на 1,2 млн б/с в 2025 году и на 0,7 млн б/с в 2026 году. В целом прогнозируется, что рост производства ЖУВ в 2025 году составит 1,3 млн б/с, в 2026 году - на 1,2 млн б/с.

Впрочем, EIA отмечает, что прогнозы подвержены неопределенности из-за новых торговых политик, что влияет на оценки спроса на нефть, в основном в Азии, которая тем не менее, останется основным драйвером роста.

Так, аналитики полагают, что Индия увеличит потребление ЖУВ на 0,3 млн б/с как в 2025, так и в 2026 году по сравнению с ростом на 0,2 млн б/с в 2024 году, за счет роста спроса на моторные топлива. Китай может увеличить спрос на 0,2 млн б/с в 2025 и 2026 годах по сравнению с ростом на 0,1 млн б/с в 2024 году, поскольку меры экономического стимулирования способствуют более высокому росту спроса.

Также EIA понизило прогноз добычи нефти в США (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 100 тысяч баррелей в сутки (б/с) - с 13,61 млн б/с до 13,51 млн б/с.

Прогноз на 2026 год снижен с 13,76 млн б/с до 13,56 млн б/с.

По итогам 2024 года EIA оценило добычу нефти в Соединенных Штатах в 13,22 млн б/с.