Минэнерго США повысило прогноз цены газа на Henry Hub в 2025 году на 11%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Цена газа на американском хабе Henry Hub в 2025 году вырастет до $4,2/MMBtu (предыдущий прогноз - $3,8/MMBtu) по сравнению с $2,19/MMBtu в 2024 году, а в 2026 году увеличится до $4,5/MMBtu (предыдущий прогноз - $4,2/MMBtu), говорится в ежемесячном отчете управления информации Минэнерго США (EIA).

Повышение прогноза цены в текущем году ведомство объясняет холодными январем и февралем, которые привели к более сильному, чем ожидалось, отбору из газовых хранилищ. В результате ожидается, что запасы газа в ПХГ к концу зимнего сезона в марте будут на 10% ниже среднего пятилетнего показателя.

EIA отмечает, что оценка отбора газа из ПХГ в январе и феврале оказалась на 33% выше, чем ожидалось в октябрьском отчете (перед началом зимнего сезона). "Из-за более сильного, чем ожидалось, отбора из хранилищ в январе и феврале, мы теперь ожидаем, что в ПХГ будет меньше газа до конца года, что заставило нас повысить прогноз цен на газ. Цена на Henry Hub в 2025 году в этом прогнозе - $4,2/MMBtu, что на 37% выше, чем прогнозировалось в октябре", - пишет EIA.

Рост цены до $4,5/MMBtu в 2026 году в ведомстве обосновывают ростом мирового спроса на СПГ.

EIA отмечает, что в декабре прошлого года в США начали работу два новых СПГ-проекта - Plaquemines LNG Phase 1 и Corpus Christi Stage 3, оценивая, что экспорт с Plaquemines LNG Phase 1 в среднем составил 1,1 млрд кубических футов в сутки в феврале, что указывает на то, что объект работал на 85% от своей номинальной мощности.

"Сроки запуска в течение следующих двух лет двух дополнительных проектов - Golden Pass и Plaquemines LNG Фазы 2 - являются источником неопределенности в нашем прогнозе. Мы ожидаем, что введение Китаем тарифов на американский СПГ, которые были установлены в начале февраля, не окажут существенного влияния на экспорт американского СПГ, поскольку гибкие в отношении назначения грузы американского СПГ могут быть направлены на другие мировые рынки", - говорится в отчете.

Прогноз экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США сохранен: 12 млн куб. футов в сутки в 2024 году, 14 млн куб. футов в сутки в 2025 году и 16 млн куб. футов в сутки в 2026 году.