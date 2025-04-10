Минэнерго США понизило прогноз о росте мирового спроса на ЖУВ в 2025 и 2026 годах

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз мирового спроса на нефть и другие жидкие углеводороды (ЖУВ) в 2025 году со 104,13 млн баррелей в сутки (б/с) до 103,64 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) министерства.

EIA также понизило оценку нефтяного спроса по итогам 2024 года: со 102,86 млн б/с до 102,74 млн б/с.

Таким образом, если месяц назад ожидался рост спроса на 1,27 млн б/с, то теперь - на 0,9 млн б/с.

Ранее EIA прогнозировало, что спрос на ЖУВ в мире в 2026 году вырастет до 105,3 млн б/с, то новая оценка - 104,68 млн б/с, то есть ранее ожидался темп роста в 1,17 млн б/с, теперь - на 1 млн б/с.