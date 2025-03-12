Brent подорожала до $70,05 за баррель

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти умеренно растут утром в среду после завершения торгов вторника с повышением.

К 7:56 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (0,7%) до $70,05 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,28 (0,4%), до $69,56 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,49 (0,74%), до $66,74 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,22 (0,3%), до $66,25 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывает снижение курса доллара США, что является позитивным фактором для сырьевых товаров. Накануне индекс DXY обновил минимумы с начала года.

"Ослабление доллара смягчает медвежьи настроения, связанные с замедлением темпов роста мировой экономики, хотя, похоже, это ненадолго", - говорит аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

Котировки растеряли часть роста, достигнутого в ходе торгов во вторник, после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил Министерству торговли увеличить еще на 25% пошлины на импортируемые из Канады в США сталь и алюминий из-за введения канадской провинцией Онтарио пошлин на электричество, поставляемое в Штаты.

Позднее советник Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что повышение тарифов откладывается, а премьер Онтарио подтвердил, что согласился повременить с введением наценки на экспорт электроэнергии в США.

Подобные действия усиливают волатильность на рынке нефти, отметил сырьевой аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Опасения замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть из-за эскалации войны пошлин в результате протекционистской политики президента США Дональда Трампа оказывают давление на котировки нефти, а хаотичность принимаемых решений повышает общую неопределенность.

Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти, - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи, а также ожидания, связанные со смягчением санкций против РФ в случае урегулирования российско-украинского конфликта.

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 20 тысяч баррелей в сутки (б/с): с 13,59 млн б/с до 13,61 млн б/с. Прогноз на 2026 год увеличен на 30 тысяч б/с: с 13,73 млн б/с до 13,76 млн б/с.

Прогноз роста мирового производства жидких углеводородов в 2025 году был понижен на 300 тысяч б/с. По оценкам министерства, в 2025 году производство жидких углеводородов в мире увеличится на 1,4 млн баррелей в сутки (предыдущий прогноз - рост на 1,7 млн б/с) - до 104,17 млн баррелей в сутки, а в 2026 году вырастет еще на 1,6 млн б/с - до 105,78 млн б/с.

EIA отмечает, что значительные объемы нефти с рынка могут уйти из-за введенных 24 февраля новых санкций в отношении иранской нефти, обратив также внимание на недавнее объявление об отзыве лицензий на добычу и экспорт венесуэльской нефти в США.

Прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год был понижен до $74,22 за баррель с $74,5, а на 2026 год - повышен до $68,47 с $66,46 за баррель.

Позднее в среду выйдет отчет Министерства труда США о динамике потребительских цен в феврале, а также еженедельный доклад Министерства энергетики о запасах нефти, бензина и дистиллятов.

Кроме того, трейдеры будут ждать выхода в среду отчета ОПЕК по нефтяному рынку. В четверг свой обзор рынка нефти опубликует Международное энергетическое агентство.