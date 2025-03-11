Цены на нефть ускорили рост, Brent у $70,2 за баррель

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти ускорили рост на торгах во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:33 по московскому времени составила $70,22 за баррель, что на $0,94 (1,36%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,92 (1,39%), до $66,95 за баррель.

Некоторую поддержку котировкам оказывает снижение курса доллара США, что является позитивным фактором для сырьевых товаров. Индекс DXY держится около минимума за четыре месяца.

Цены на нефть упали почти на 20% с максимумов, зафиксированных в середине января, на фоне хаотичных шагов американского президента Дональда Трампа в торговой сфере.

Ранее во вторник Трамп сообщил, что поручил министерству торговли увеличить еще на 25% пошлины на импортируемые из Канады в США сталь и алюминий после введения канадской провинцией Онтарио пошлин на электричество. Меры вступят в силу утром 12 марта.

В понедельник канадский штат Онтарио объявил о введении 25-процентных пошлин на электричество, поставляемое им в США.

Инвесторы опасаются, что война пошлин негативно отразится на экономическом росте и, как следствие, спросе на нефть.

В интервью телеканалу Fox в минувшее воскресенье Трамп отказался исключить возможность рецессии в США, но отметил, что страну ожидает "переходный период".

Сырьевой аналитик Price Futures Group Фил Флинн полагает, что обеспокоенность протекционистскими мерами могла немного ослабнуть после того, как министр энергетики США Крис Райт допустил, что нефть и природный газ могут быть освобождены от обложения пошлинами. Кроме того, министр сообщил о намерении добиться отмены обязательных продаж нефти из стратегического нефтяного резерва.

"Это означает, что они всерьез намерены пополнить запасы, что будет поддерживать цены на нефть и сделает маловероятным их падение ниже $60 за баррель в краткосрочной перспективе", - пишет Флинн.

Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти, - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи.

Аналитик DBS Bank Сурво Саркар отмечает, что уровень $70 за баррель является достаточно сильной поддержкой для цен на Brent, допуская техническое восстановление котировок от текущего уровня. Он также ожидает, что ОПЕК+ будет проводить гибкую политику, учитывающую состояние рынка.

"Если цены на нефть будут оставаться ниже отметки $70 за баррель продолжительное время, то, по нашему мнению, наращивание добычи может быть приостановлено", - пишет эксперт, добавляя, что в ОПЕК+ также будут внимательно следить за политикой Трампа по отношению к Ирану и Венесуэле.

На этой неделе инвесторы будут ждать выхода ключевого отчета о потребительских ценах в США, а также отчетов по нефтяному рынку от ОПЕК и Международного энергетического агентства.