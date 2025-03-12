РБК сообщил о планах разработчика IT-инфраструктуры Rubytech на IPO на "Мосбирже" весной

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Разработчик продуктов и технологий для высоконагруженных IT-инфраструктур Rubytech планирует провести IPO на Московской бирже в 2025 году, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника.

Компания планирует технически быть готовой к размещению весной 2025 года, сказал один из собеседников РБК. В рамках сделки Rubytech хочет привлечь 5-10 млрд рублей. IPO необходимо для формирования мотивационной программы сотрудников, а также структурирования корпоративных процессов и налаживания управления уже зрелого бизнеса.

Что касается сроков размещения, то по данным одного из источников РБК, IPO может состояться весной. Другой источник утверждает, что фактический момент выхода на биржу еще не определен.

"Стратегия группы Rubytech направлена на укрепление лидерства в таких сегментах рынка, как производство программно-аппаратных комплексов (ПАК) и в целом разработки технологий для высоконагруженной IT-инфраструктуры, а также на экспансию в новые сегменты рынка. IPO - одно из возможных направлений, способствующих реализации нашей стратегии. Если решение об IPO будет принято, мы проинформируем рынок", - сообщили РБК в Rubytech.

Группа Rubytech - производитель программно-аппаратных комплексов и разработчик технологий для высоконагруженных IT-инфраструктур. Она образована в 2020 году на базе одного из юрлиц IT-холдинга IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого - ООО "ИБС Консалтинг", которое в результате реорганизации было переименовано в ООО "Рубитех". Сейчас данные о конечных бенефициарах группы скрыты.

Сейчас холдинговым юрлицом группы является АО "Группа Рубитех", которому принадлежат компании ООО "Рубитех Интеграция" и ООО "Рубитех Холдинг". Группа также объединяет такие юрлица как ООО "Скала-Р", ООО "Рубитех", ООО "Центр Цифровых Технологий", ООО "РБТ Сервис".

В 2023 году выручка ООО "Рубитех" составила 22 млрд рублей, а чистая прибыль - 2 млрд рублей; доходы ООО "Скала-Р" составили 14,4 млрд рублей, чистая прибыль -1,9 млрд рублей