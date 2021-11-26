IT-бизнес предложил продлить налоговую льготу, стимулирующую индустрию к IPO

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) предложила первому вице-премьеру Андрею Белоусову продлить срок налоговой льготы для держателей ценных бумаг высокотехнологичных компаний, которая истекает через год. Соответствующее письмо подготовил совет АПКИТ по инвестициям и биржам при участии Руссофт, оно было направлено на имя Белоусова 25 ноября (документ размещен на сайте ассоциации).

Речь идет о льготе, которая предполагает налоговую ставку 0% по доходам от операций по реализации (или иного выбытия, включая погашение) акций и облигаций российских компаний высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, при условии, что держатель ценных бумаг владел ими более года. Срок действия льготы истекает 31 декабря 2022 года.

АПКИТ просит Белоусова поручить Минфину и Минэкономразвития внести законопроект, предусматривающий продление этой налоговой льготы (на какой именно срок, в документе не указано - ИФ).

Авторы предложения считают, что оно может стать одной из дополнительных мер поддержки, стимулирующих отечественные компании проводить IPO.

"Наличие налоговых льгот для владельцев ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики является одним из ключевых условий принятия решения о выходе на публичный рынок капитала. Значимый интерес высокотехнологичных компаний к выходу на биржевой публичный рынок появился совсем недавно и был вызван притоком частных инвесторов и повышением оценок данного сегмента бизнеса в последние два года", - говорится в документе.

Исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев рассказал "Интерфаксу", что предварительно ассоциация уже прорабатывала инициативу с Минэкономразвития.

"Там есть понимание, что состояние экономики во всем мире сейчас не очень хорошее, а ИТ и индустрия высоких технологий будут едва ли не главными драйверами ее развития. Поэтому господдержка этого сектора экономики, особенно в нашей стране, более важна, чем, например, сырьевого сектора, - отметил он. - Важно и то, что льгота имеет очень рыночную форму поддержки, поскольку помогает не отдельным компаниям, что создавало бы риски предвзятого выбора – она помогает инвесторам, которые формируют спрос на ценные бумаги самых эффективных, современных технологических компаний".

"Мы понимаем, что льгота – это временная мера, которая должна обеспечивать поддержку на этапе становления и начального роста рынка. Многие национальные проекты цифровой экономики России запланированы до 2024-2030 гг., поэтому оптимально было бы и данную льготу продлить на этот период", - заключил Комлев.

Как рассказал "Интерфаксу" первый заместитель гендиректора АНО "Агентство инвестиционного развития" Максим Волков, организация подготовила законопроект о продлении действия льготы и в ближайшее время направит его в Минэкономразвития. По его словам, пока речь идет о продлении льготы на 3 года.

"Дальше по итогам надо посмотреть, что будет происходить. Нам кажется, что сейчас есть определенный приток частных инвесторов на фондовый рынок, в т.ч. за счет позитивных действий, как Московской биржи, так и Петербургской биржи. Поэтому, как нам кажется, продление льготы может иметь дополнительный эффект за счет новых инвесторов, которые на рынок пришли и продолжают приходить", - сказал он.

По словам сопредседателя совета по привлечению инвестиций и выходу на биржевой публичный рынок IT-компаний АПКИТ Геннадия Марголита (управляющий партнер RBM Group и бывший исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций Мосбиржи), основная идея продления льготы заключается в том, что за период действия в течение нескольких лет у нее не было возможности проявить эффективность в полной мере.

"Ситуация с выходом высокотехнологических компаний на публичный рынок активизировалась не так давно, поэтому льгота - по-настоящему стала нужна именно сейчас", - подчеркнул он.

Марголит отметил, что в настоящее время есть целый ряд растущих и зарегистрированных в РФ технологических компаний, которые прорабатывают возможность выйти на биржу. С этой точки зрения налоговую льготу целесообразно продлевать на довольно продолжительный срок - чтобы у эмитентов было время выстроить политику по выходу на публичный рынок.

"Важно, что льгота стимулирует не только инвесторов, она стимулирует и сами компании становиться публичными - не только потому что у них выше оценка и проще формировать ликвидный рынок, но и потому, что основатели в случае cashout тоже смогут воспользоваться льготой. Конечно, льгота - не самое главное условие выхода на биржу, но она может сыграть важную роль", - констатировал Марголит.

По его словам, АПКИТ начал обсуждение продления льготы сильно заранее из-за условия, по которому желающий воспользоваться льготой инвестор должен быть держателем ценных бумаг не менее года: "Если срок действия льготы заканчивается в начале 2023 года, то по итогам 2022 года - хоть она и будет действовать формально - инвестор фактически воспользоваться ею не сможет".

В АПКИТ входят такие компании как 1С, Inline Group, Abbyy, Rubytech, Infotecs, DataLine, ГК АйТи, Softline, "Лаборатория Касперского", Ланит, Marvel Дистрибуция, Merlion и др.

Осенью текущего года IPO на Лондонской и Московской биржах провела входящая в ассоциацию компания Softline.

По состоянию на 26 ноября в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики Мосбиржи включены, среди прочих, облигации ООО "Хэдхантер" (российское юрлицо Headhunter), АО "Максимателеком", ООО "Сеть дата-центров "Селектел".

В аппарате Белоусова, а также в Минфине оперативно прокомментировать инициативу АПКИТ не смогли.

"Продление налоговой льготы могло бы стать дополнительным стимулирующим фактором при принятии отечественными компаниями высокотехнологического сектора решения о проведении IPO", - сказал "Интерфаксу" управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков.