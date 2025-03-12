РФ в 2024 г. увеличила экспорт продукции АПК в Индию в 2,7 раза, до 3,4 млн т

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2024 году экспортировала в Индию более 3,4 млн тонн продукции АПК, что в 2,7 раза больше, чем в 2023 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов.

Наибольшую долю в поставках заняли зернобобовые культуры, прежде всего нут и горох. Так, поставки гороха выросли в 10,4 раза.

Как сообщалось, по данным министерства торговли и промышленности Индии, в 2024 году РФ экспортировала в Индию 896,8 тыс. тонн гороха на $424,9 млн и стала после Канады его вторым поставщиком на индийский рынок.

"Агроэкспорт" также сообщил, что экспорт российского подсолнечного масла в Индию в 2024 году вырос в 2,4 раза, воды без сахара и добавок - в 5,5 раза.