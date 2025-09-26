Поиск

Россия в 2024 году поставила в Индию продукции АПК на 2,6$ млрд

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году поставила в Индию продукцию агропромышленного комплекса на 2,6$ млрд, сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"У нас за 2024 год положительный баланс с Индией. Мы поставили в 2,5 раза больше продукции, чем Индия. Это где-то $2,6 млрд, а Индия поставила на $1 млрд", - сказал Данкверт.

Он отметил, что в Индию разрешено поставлять достаточно большое количество российской сельхозпродукции. "В первую очередь это, конечно, растительные масла, подсолнечное масло, соевое, рапсовое, любые другие виды масел, которые используются в значительных количествах в Индии", - добавил глава Россельхознадзора.

По его словам, расширение наименований поставляемой продукции зависит от экономической выгоды. "Потому что у нас доступ открыт достаточно по многим видам продукции. Основные сегодня вопросы связаны с тем, что мы можем поставлять больше мяса свинины. И оно здесь используется. Но пока у нас экономически не всегда это получается. (...) Индия работает по разовым лицензиям. И эти разовые лицензии не всегда удобны нашим экспортерам", - пояснил он.

"Перспективы роста у нас в первую очередь это бобовые и диверсификация производства, потому что наша страна может производить гораздо больше бобовых. А это, как вы понимаете, потребляет весь арабский мир, вся Северная Африка, Юго-Восточная Азия, Китай. И безусловно другие виды масел", - добавил Данкверт.

Россия и Индия договорились о подписании меморандума о сотрудничестве в области рыболовства, заявил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"В рамках визита с нашими индийскими коллегами удалось договориться о подписании меморандума о сотрудничестве в таких сферах, как научные исследования, образование, обмен опытом в области промышленного рыболовства и аквакультуры. Я думаю, что в рамках этого визита сотрудничество с Индией в области рыболовства будет динамично развиваться", - отметил он.

По его словам, России очень важно поставлять на индийский рынок белую рыбу и минтай. "Поставки наших крабов очень важны, но пока здесь достаточно высокие пошлины для наших товаров", - сказал глава Росрыболовства.

С 25 по 28 сентября 2025 года Минсельхоз России и Федеральный центр "Агроэкспорт" проводят в Нью-Дели деловую миссию российских компаний-экспортеров в рамках World Food India 2025, крупнейшей продовольственной выставки в стране.

В составе российской делегации представители более 30 компаний - экспортеров продукции АПК, среди которых не только лидеры отрасли, но и совершенно новые компании МСП. На выставке "Агроэкспортом" организована коллективная экспозиция общей площадью почти 150 кв. м. Россия представляет большой ассортимент продовольственной продукции из различных отраслей: зерновой, масложировой, мясной и молочной, кондитерской, готовой продукции, рыбной.

