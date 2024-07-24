Porsche сократил выручку на 5% в I полугодии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG снизил выручку, а также чистую и операционную прибыль в первом полугодии 2024 года.

Как говорится в отчете компании, ее чистая прибыль январе-июне сократилась до 2,15 млрд евро с 2,77 млрд евро годом ранее, операционная - до 3,06 млрд с 3,85 млрд евро. При этом аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидали операционную прибыль на уровне 2,94 млрд евро.

Рентабельность по операционной прибыли в минувшем полугодии снизилась до 15,7% с 18,9% годом ранее, при этом во втором квартале показатель составил 17%.

Выручка Porsche понизилась до 19,46 млрд евро с 20,43 млрд евро.

За минувшее полугодие компания поставила 156 тыс. автомобилей, на 6,8% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Накануне Porsche ухудшил прогноз выручки на 2024 год, сообщив о возможном сокращении производства из-за проблем с поставками алюминия. Компания теперь ожидает получить выручку за текущий год в размере 39-40 млрд евро по сравнению с ожидавшимися ранее 40-42 млрд евро. Годовой прогноз рентабельности продаж понижен до 14-15% с 15-17%.

Привилегированные акции Porsche дорожают на 2% на торгах в среду. С начала года капитализация компании понизилась на 12% до 62,5 млрд евро.