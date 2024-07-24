Поиск

Porsche сократил выручку на 5% в I полугодии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG снизил выручку, а также чистую и операционную прибыль в первом полугодии 2024 года.

Как говорится в отчете компании, ее чистая прибыль январе-июне сократилась до 2,15 млрд евро с 2,77 млрд евро годом ранее, операционная - до 3,06 млрд с 3,85 млрд евро. При этом аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидали операционную прибыль на уровне 2,94 млрд евро.

Рентабельность по операционной прибыли в минувшем полугодии снизилась до 15,7% с 18,9% годом ранее, при этом во втором квартале показатель составил 17%.

Выручка Porsche понизилась до 19,46 млрд евро с 20,43 млрд евро.

За минувшее полугодие компания поставила 156 тыс. автомобилей, на 6,8% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Накануне Porsche ухудшил прогноз выручки на 2024 год, сообщив о возможном сокращении производства из-за проблем с поставками алюминия. Компания теперь ожидает получить выручку за текущий год в размере 39-40 млрд евро по сравнению с ожидавшимися ранее 40-42 млрд евро. Годовой прогноз рентабельности продаж понижен до 14-15% с 15-17%.

Привилегированные акции Porsche дорожают на 2% на торгах в среду. С начала года капитализация компании понизилась на 12% до 62,5 млрд евро.

Porsche
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китайская корпорация XY Group войдет в проект российского электромобиля "Атом"

Аэропорт "Кельн-Бонн" приостановил работу из-за акции экологов

Что случилось этой ночью: среда, 24 июля

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп полон решимости встретиться с Нетаньяху на фоне войны в секторе Газа

Трамп полон решимости встретиться с Нетаньяху на фоне войны в секторе Газа

Трамп и Харрис пользуются почти одинаковой поддержкой избирателей

Трамп и Харрис пользуются почти одинаковой поддержкой избирателей

Макрон заявил, что не станет назначать новое правительство Франции до окончания Олимпиады

Макрон исключил возможность своей отставки

Венгрия заблокирует 6,5 млрд евро оборонной помощи ЕС Киеву из-за санкций к "ЛУКОЙЛу"

Венгрия заблокирует 6,5 млрд евро оборонной помощи ЕС Киеву из-за санкций к "ЛУКОЙЛу"

Что произошло за день: вторник, 23 июля

Палестинцы вслед за Ираном потребовали от МОК отстранить израильтян от Олимпиады

Палестинцы вслед за Ираном потребовали от МОК отстранить израильтян от Олимпиады
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });