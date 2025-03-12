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"Эксперт РА" ждет падения объема выдачи ипотеки в России в 2025 году на 30%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Объемы выдачи ипотеки в 2025 году могут сократиться на 30% по сравнению с 2024 годом, прогнозирует "Эксперт РА".

"Мы ожидаем, что в текущем году объем выдач окажется на 30% ниже итогов 2024-го", - говорится в исследовании рейтингового агентства.

Этот прогноз объясняется сворачиванием льготных программ и ужесточении кредитной политики.

По данным экспертов, основная доля по-прежнему будет приходиться на сохранившиеся льготные программы, поскольку активизация рыночных сделок возможна при снижении ставки до 13-15%, что, согласно прогнозу агентства, маловероятно в 2025 году.

"Вместе с тем, несмотря на отрицательную динамику выдач, по итогам года темп роста портфеля составит около 8-9%, что во многом будет обусловлено снижением досрочных погашений, поскольку в текущих условиях населению выгоднее размещать средства на депозитах, чем направлять свободные ресурсы на погашение кредитов сверх обязательных платежей", - говорят в агентстве.

Ранее в ВТБ прогнозировали, что объем выдачи ипотеки в России в 2025 году снизится минимум на 20%.

"На фоне исторически высоких рыночных ставок и изменившихся условий госпрограмм в 2025 году спрос на ипотеку продолжит сокращаться. По оценке ВТБ, итоговые выдачи составят около 4 трлн рублей. Таким образом, по сравнению с нынешним годом снижение рынка составит минимум 20%", - подсчитали в банке.

Эксперты ВТБ считают, что в 2025 году стоимость кредитных средств может быть по-прежнему экстравысокой. По прогнозам банка, также в следующем году поменяется структура продаж. Часть клиентов все еще хотят собственное жилье, поэтому они выберут рыночные программы, надеясь, что в будущем их можно будет рефинансировать.

ВТБ Эксперт РА
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