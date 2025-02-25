Банк России сообщил о сокращении в январе ипотеки на 0,2%

Выдачи ипотеки сократились более чем вдвое, до 127 млрд рублей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2025 года российские банки, по предварительным данным, сократили ипотечный портфель на 0,2% (с корректировкой на сделки секьюритизации) после его роста на 0,4% в декабре, говорится в обзоре Банка России "О развитии банковского сектора".

Выдачи в январе снизились более чем в два раза, до 127 млрд рублей, против 291 млрд рублей в декабре, что характерно для января из-за длинных праздников, отмечает ЦБ. По оперативным данным, в феврале выдачи начали расти.

Сокращение выдач в январе было в том числе в сегменте льготной ипотеки, они упали до 106 млрд рублей с 234 млрд рублей в декабре.

По программе "Семейная ипотека" в январе выдано 90 млрд рублей по сравнению с 193 млрд рублей в декабре. Частично сокращение может быть связано с тем, что доходность льготных кредитов для банков снизилась из-за роста депозитных ставок (банки были вынуждены привлекать дорогое фондирование). Размер субсидии по "Семейной ипотеке" составлял 2 процентных пункта к ключевой ставке, в то время как стоимость привлекаемых клиентских средств доходила до 25%. Поэтому для повышения маржинальности льготных кредитов банки брали комиссии.

Выдачи рыночной ипотеки в январе также значительно сократились, до 21 млрд рублей после 57 млрд рублей в декабре.

Потребительское кредитование в январе сократилось на 0,3% после снижения 1,9% в декабре. Обычно в январе спрос на кредиты в целом выше, чем в декабре, поскольку после трат в период новогодних праздников многие люди используют заемные средства, сказано в докладе.

Так, в январе выросли выдачи в сегменте кредитных карт, в то время как сегмент кредитов наличными сократился. В условиях высоких ставок по кредитам заемщики предпочитают не брать большие суммы наличными, а использовать кредитные карты, особенно с учетом грейс-периода.

Автокредитование в январе также сжалось на 0,3% после сдержанного роста на 0,4% в декабре. На динамику влияют повышение утилизационного сбора с 1 октября прошлого года и высокие ставки по кредитам, отмечает ЦБ.

Доля проблемных кредитов в рознице в январе выросла на 0,3 п.п., до 4,9%. Это связано с продолжением вызревания необеспеченных потребительских кредитов, выданных по высоким ставкам, в том числе новым заемщикам без кредитной истории.

При этом сохраняется достаточный уровень покрытия проблемных кредитов индивидуальными резервами. Он не изменился по сравнению с прошлым месяцем и на начало февраля в розничном кредитовании составил 87%, говорится в обзоре.