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Крупные японские компании обещают существенное повышение зарплат

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Крупные японские компании пообещали существенное повышение зарплат в 2025 году после переговоров с профсоюзами. Это говорит о том, что экономика Японии получит существенную поддержку, которой власти страны пытаются добиться после десятилетий стагнации, пишет The Wall Street Journal.

12 марта крупные компании, в том числе Toyota Motor, завершили ежегодные весенние переговоры с профсоюзами, известные как "шунто", и многие из них заявили, что полностью удовлетворят запросы профсоюзов относительно зарплат.

Toyota выполняет требования профсоюза в полном объеме пятый год подряд. В этот раз он запрашивал повышение ежемесячных зарплат на 9,95-24,45 тысячи иен ($67,33-165,45) в зависимости от должностей и стажа сотрудников.

Производитель электроники Hitachi согласился поднять зарплаты в среднем на 6,2%, что является рекордным увеличением. Ohsho Food Service, оператор сети китайских ресторанов, повысит выплаты своим сотрудникам в среднем на 8,2%.

Japanese Trade Union Confederation (Rengo), крупнейшее объединение профсоюзов Японии, опубликует результаты переговоров с крупными компаниями в пятницу. Традиционно эти результаты задают тон для обсуждений зарплат в более мелких компаниях, на которые приходится основная часть рабочей силы в Японии, отмечает WSJ.

На прошлой неделе Rengo объявило, что входящие в объединение профсоюзы в среднем запрашивают прибавку к зарплатам в 6,09% - это максимум за три десятилетия.

В 2024 году крупные компании подняли зарплаты в среднем на 5,1%.

Устойчивая инфляция и высокие прибыли компаний поддерживают тенденцию к повышению зарплат в Японии - это важный элемент "замкнутого цикла", который стремятся создать политики, когда рост доходов стимулирует потребление и умеренную инфляцию.

Toyota Hitachi Rengo Япония Ohsho Food Service
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