В Японии крупные компании повысят зарплаты в 2025 году в среднем на 5,46%

Это максимальное повышение за более чем 30 лет

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Японии в 2025 году повышение зарплат в крупных компаниях ускорится до максимума более чем за 30 лет.

По данным Japanese Trade Union Confederation (Rengo), крупнейшего в стране объединения профсоюзов, зарплаты будут увеличены в среднем на 5,46% - максимально с 1991 года. В 2024 году зарплаты выросли в среднем на 5,1%.

Ранее на этой неделе завершились ежегодные весенние переговоры крупных японских компаний с профсоюзами, известные как "шунто". Традиционно их результаты задают тон для обсуждений зарплат в более мелких компаниях, на которые приходится основная часть рабочей силы в Японии, пишет The Wall Street Journal.

Rengo сообщал, что входящие в объединение профсоюзы в среднем запрашивали прибавку к зарплатам в 6,09%.