"Газпром" готовит бонды в юанях, размещение запланировано на 14 марта

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал" 14 марта планирует начать размещение годовых облигаций в юанях, следует из пресс-релиза рейтингового агентства "Эксперт РА".

Объем выпуска пока заявлен как "не менее 100 млн юаней". Ранее эмитент не размещал долговые бумаги в юанях.

Агентство присвоило планируемому выпуску серии БО-001Р-11 ожидаемый рейтинг ruAAA(EXP). "По данному выпуску будет предоставлено поручительство ПАО "Газпром". Возможны дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии БО-001Р-11", - говорится в релизе.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 31 выпуск биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 825 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.