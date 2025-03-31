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"Газпром" разместил дебютный выпуск бондов на 1,5 млрд юаней

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал" завершило размещение выпуска годовых облигаций серии БО-001Р-11 объемом 1,5 млрд юаней, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на эмиссию прошел 26 марта без премаркетинга. Организатором и техническим андеррайтером выступил Газпромбанк.

Ставка ежемесячных купонов до погашения установлена на уровне 9% годовых. Номинал одной облигации - 100 тыс. юаней.

Московская биржа 25 марта зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. По бондам предоставлено поручительство от ПАО "Газпром".

АКРА и "Эксперт РА" присвоили выпуску рейтинги AAA(RU) и ruAAА соответственно.

Несмотря на то, что еврооблигации "Газпрома" выпускались в различных валютах, с юанями компания на публичный долговой рынок до сих пор не выходила, данная эмиссия стала первой.

В настоящее время в обращении также находятся пять выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 31 выпуск биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 825 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.

Газпром Газпромбанк Московская биржа
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