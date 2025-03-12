ОПЕК+ в феврале увеличила добычу на 300 тысяч б/с, превысив план
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в феврале увеличили добычу нефти на 313 тысяч баррелей в сутки - до 35,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
Согласно квотам по соглашению, а также графику компенсаций ранее недосокращенной добычи, этот объем должен был составить в феврале 35,44 млн б/с, то есть он превышен на 67 тысяч б/с.
Страны ОПЕК, участвующие в соглашении, превысили необходимый уровень добычи на 240 тысяч б/с, главным образом из-за Габона (почти 50 тысяч б/с), Ирака (130 тысяч б/с), ОАЭ (40 тысяч б/с) и Нигерии (60 тысяч б/с), которая почти год добывала ниже разрешенного ей объема.
Ирак, регулярно нарушающий обязательства и обещающий компенсировать ранее недосокращенные объемы (в феврале компенсация должна была составить 120 тысяч б/с), увеличил добычу в минувшем месяце на 20 тысяч б/с - до свыше 4 млн б/с. Таким образом, его превышение составило 130 тысяч б/с.
Страны не-ОПЕК, участвующие в сделке, увеличили добычу на 208 тысяч б/с - до 14,15 млн б/с, но были ниже установленных обязательств на 174 тысячи б/с, главным образом благодаря Мексике (меньше на 295 тысяч б/с), Азербайджану (меньше на 75 тысяч б/с), Южному Судану и Судану.
Среди этой категории стран сильнее всех нарушал обязательства Казахстан, который также обещал компенсировать недосокращенные объемы (52 тысячи б/с в феврале), но увеличил добычу в прошедшем месяце почти на 200 тысяч б/с, превысив таким образом обязательства на 350 тысяч б/с.
Таким образом, Ирак и Казахстан вместе превысили обязательства в феврале на 480 тысяч б/с. Ранее эти страны обещали компенсировать все недосокращенные объемы и представить новые графики до 17 марта.
С 1 февраля ОПЕК использует данные о добыче других источников информации, нежели прежде. Так, из списка вторичных источников информации исключены Управление информации Минэнерго США (EIA) и аналитическое агентство Rystad Energy, но добавлены Kpler, oilX, ESAI.
Изменение источников не привело к сильному пересмотру данных. Так, если по предыдущему отчету все страны ОПЕК+ в январе добыли 40,625 млн б/с, то по обновленным данным - 40,648 млн б/с.
В частности, данные по России не изменились - 8,977 млн б/с. Согласно отчету, Россия в феврале снизила добычу на 4 тысячи б/с к январю, при этом была ниже своих обязательств на 5 тысяч б/с.
Ниже представлена таблица, в тыс. б/с
|Добыча янв 2025
|Добыча, фев 2025
|Изм-е, янв/фев
|Необх добыча, фев 2025
|Отклонение от плана
|Алжир
|904
|913
|9
|908
|5
|Конго
|258
|257
|-1
|277
|-20
|Экв.Гвинея
|60
|61
|1
|70
|-9
|Габон
|232
|226
|-6
|177
|49
|Ирак
|3991
|4009
|19
|3880
|129
|Кувейт
|2410
|2418
|8
|2413
|5
|Нигерия
|1526
|1560
|34
|1500
|60
|Саудовская Аравия
|8941
|8959
|18
|8978
|-19
|ОАЭ
|2929
|2953
|25
|2912
|41
|ОПЕК
|21251
|21356
|107
|21115
|241
|Азербайджан
|467
|476
|9
|551
|-75
|Бахрейн
|184
|186
|2
|196
|-10
|Бруней
|86
|85
|-1
|83
|2
|Казахстан
|1570
|1767
|198
|1416
|351
|Малайзия
|350
|346
|-4
|401
|-55
|Мексика
|1470
|1458
|-12
|1753
|-295
|Оман
|758
|760
|2
|759
|1
|Россия
|8977
|8973
|-4
|8978
|-5
|Судан
|24
|23
|-1
|64
|-41
|Южный Судан
|57
|77
|20
|124
|-47
|не-ОПЕК
|13943
|14151
|208
|14325
|-174
|ОПЕК+
|35194
|35507
|313
|35440
|67
|Иран
|3273
|3308
|34
|Ливия
|1270
|1279
|9
|Венесуэла
|912
|918
|6
|ОПЕК+ (весь)
|40649
|41012
|363
|ОПЕК (12 стран)
|26706
|26860
|154