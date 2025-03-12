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ОПЕК+ в феврале увеличила добычу на 300 тысяч б/с, превысив план

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в феврале увеличили добычу нефти на 313 тысяч баррелей в сутки - до 35,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Согласно квотам по соглашению, а также графику компенсаций ранее недосокращенной добычи, этот объем должен был составить в феврале 35,44 млн б/с, то есть он превышен на 67 тысяч б/с.

Страны ОПЕК, участвующие в соглашении, превысили необходимый уровень добычи на 240 тысяч б/с, главным образом из-за Габона (почти 50 тысяч б/с), Ирака (130 тысяч б/с), ОАЭ (40 тысяч б/с) и Нигерии (60 тысяч б/с), которая почти год добывала ниже разрешенного ей объема.

Ирак, регулярно нарушающий обязательства и обещающий компенсировать ранее недосокращенные объемы (в феврале компенсация должна была составить 120 тысяч б/с), увеличил добычу в минувшем месяце на 20 тысяч б/с - до свыше 4 млн б/с. Таким образом, его превышение составило 130 тысяч б/с.

Страны не-ОПЕК, участвующие в сделке, увеличили добычу на 208 тысяч б/с - до 14,15 млн б/с, но были ниже установленных обязательств на 174 тысячи б/с, главным образом благодаря Мексике (меньше на 295 тысяч б/с), Азербайджану (меньше на 75 тысяч б/с), Южному Судану и Судану.

Среди этой категории стран сильнее всех нарушал обязательства Казахстан, который также обещал компенсировать недосокращенные объемы (52 тысячи б/с в феврале), но увеличил добычу в прошедшем месяце почти на 200 тысяч б/с, превысив таким образом обязательства на 350 тысяч б/с.

Таким образом, Ирак и Казахстан вместе превысили обязательства в феврале на 480 тысяч б/с. Ранее эти страны обещали компенсировать все недосокращенные объемы и представить новые графики до 17 марта.

С 1 февраля ОПЕК использует данные о добыче других источников информации, нежели прежде. Так, из списка вторичных источников информации исключены Управление информации Минэнерго США (EIA) и аналитическое агентство Rystad Energy, но добавлены Kpler, oilX, ESAI.

Изменение источников не привело к сильному пересмотру данных. Так, если по предыдущему отчету все страны ОПЕК+ в январе добыли 40,625 млн б/с, то по обновленным данным - 40,648 млн б/с.

В частности, данные по России не изменились - 8,977 млн б/с. Согласно отчету, Россия в феврале снизила добычу на 4 тысячи б/с к январю, при этом была ниже своих обязательств на 5 тысяч б/с.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с

Добыча янв 2025 Добыча, фев 2025 Изм-е, янв/фев Необх добыча, фев 2025 Отклонение от плана
Алжир 904 913 9 908 5
Конго 258 257 -1 277 -20
Экв.Гвинея 60 61 1 70 -9
Габон 232 226 -6 177 49
Ирак 3991 4009 19 3880 129
Кувейт 2410 2418 8 2413 5
Нигерия 1526 1560 34 1500 60
Саудовская Аравия 8941 8959 18 8978 -19
ОАЭ 2929 2953 25 2912 41
ОПЕК 21251 21356 107 21115 241
Азербайджан 467 476 9 551 -75
Бахрейн 184 186 2 196 -10
Бруней 86 85 -1 83 2
Казахстан 1570 1767 198 1416 351
Малайзия 350 346 -4 401 -55
Мексика 1470 1458 -12 1753 -295
Оман 758 760 2 759 1
Россия 8977 8973 -4 8978 -5
Судан 24 23 -1 64 -41
Южный Судан 57 77 20 124 -47
не-ОПЕК 13943 14151 208 14325 -174
ОПЕК+ 35194 35507 313 35440 67
Иран 3273 3308 34
Ливия 1270 1279 9
Венесуэла 912 918 6
ОПЕК+ (весь) 40649 41012 363
ОПЕК (12 стран) 26706 26860 154
Ирак Казахстан ОПЕК
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