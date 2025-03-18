Глава "Газпром нефти" не исключает на мировом нефтерынке ни профицита, ни дефицита

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти с апреля принято на фоне роста не только ежегодного, но и сезонного роста спроса, на рынке возможен как профицит, так и дефицит, прокомментировал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Мы видим, что объем потребления, объем спроса на нефть растет из года в год. Сейчас же, помимо этого глобального тренда, можно в том числе говорить о сезонном росте спроса", - сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли было повременить с наращиванием добычи.

В то же время он не стал оценивать правильность решения. "Время покажет", - сказал Дюков.

Комментируя прогнозы о возможном профиците нефти на рынке в 2025 году, глава "Газпром нефти" заметил: "Всё возможно: и дефицит, и профицит".

"Если говорить об ОПЕК+, то ее участники собираются каждый месяц, принимают решения, исходя из рыночной ситуации. И эти решения, как мы уже не раз убеждались, принимаются эффективно. Наша же задача - реализовывать квоты, которые доводит до компании Минэнерго", - подчеркнул он.

В начале марта восемь стран-добровольцев ОПЕК+ решили начать с апреля несколько раз откладываемое развертывание ограничений по добыче на 2,2 млн баррелей в сутки. Ограничения были взяты почти год назад. Планировалось, что постепенное увеличение добычи начнется с сентября 2024 года и продлится на ежемесячной основе до сентября 2025 года. В декабре начало развертывания ограничений было отложено до апреля 2025 года, а срок продлен до сентября 2026 года. В марте данное решение было подтверждено, несмотря на прогнозы некоторых аналитиков об ожидаемом профиците на рынке.