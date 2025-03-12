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"Роснефть" подала апелляцию на отказ взыскать с "Транснефти" 6,1 млрд рублей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который отклонил иск НК к "Транснефти" о взыскании 6,1 млрд рублей.

Согласно судебной картотеке, жалоба подана 10 марта.

Иск был зарегистрирован 4 июня 2024 года, его суть не раскрывалась, дело слушалось в закрытом режиме.

"Транснефть" в ходе предварительного заседания 6 августа 2024 года подавала ходатайство об отводе судьи, но оно было отклонено. Позднее, 19 ноября суд удовлетворил заявление о самоотводе судьи по делу.

"Роснефть" обращалась с подобным иском в суд в середине января прошлого года в качестве встречной претензии в процессе по жалобе "Транснефти" к нефтяной компании почти на 5 млрд руб. На одном из заседаний представитель трубопроводной компании высказала мнение, что суд не должен был принимать к производству встречный иск, так как у них "разный субъектный состав и разная подсудность".

В начале мая 2024 года суд отказался выделить требования "Роснефти" в отдельное производство, однако затем это решение было отменено.

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