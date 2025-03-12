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Эксперты сообщили о сокращении грузооборота морских портов РФ за 2 месяца

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В январе-феврале 2025 года перевалка грузов в морских торговых портах России составила 135,475 млн тонн, или 94,3% от уровня предыдущего года (снижение на 5,7% - ИФ), сообщается в телеграмм-канале "Морцентра-ТЭК".

В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", перевалка грузов снизилась во всех бассейнах: в Каспийском (-27,7%), Азово-Черноморском (-12,5%), Арктическом (-7,1%), Дальневосточном (-1%) и Балтийском (-1%).

Перевалка сухих грузов снизилась на 4,4% до 64,469 млн тонн, наливных - на 6,8%, до 71 млн тонн.

Перевалка контейнеров в морских портах РФ за два месяца выросла на 2,3% до 902,129 тыс. TEU.

По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), опубликованным позже в среду, грузооборот морских портов РФ за 2 месяца 2025 года уменьшился на 6% по сравнению с январем-февралем 2024 года и составил 131,6 млн тонн.

АСОП Ассоциация морских торговых портов Морцентр-ТЭК
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