Грузооборот морских портов России в I полугодии снизился на 5,4%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов России за шесть месяцев 2025 года уменьшился на 5,4% в годовом измерении, до 425,2 млн тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП).

Объем перевалки сухогрузов составил 204,4 млн тонн (-7,4% к январю-июню 2024 года), в том числе: угля - 95,7 млн тонн (+0,6%), грузов в контейнерах - 27,3 млн тонн (-1,3%), минеральных удобрений - 23,2 млн тонн (+8,8%), зерна - 16,4 млн тонн (-56,4%), черных металлов - 12 млн тонн (+23,6%), руды - 6,7 млн тонн (+37,5%), грузов на паромах - 4 млн тонн (+2,4%).

Перевалка наливных грузов в отчетном периоде составила 220,8 млн тонн (-3,5%), в том числе сырой нефти - 133,5 млн тонн (-3,4%), нефтепродуктов - 63,3 млн тонн (-5%), сжиженного газа - 19 млн тонн (+2,2%), пищевых грузов - 2,8 млн тонн (-17,1%).

В I полугодии 2025 года экспортных грузов было перегружено 334,4 млн тонн (-5,8%), импортных - 20,9 млн тонн (+1,1%), транзитных - 36,4 млн тонн (+5,9%), каботажных - 33,5 млн тонн (-14,4%).

По данным ассоциации, грузооборот морских портов Арктического бассейна составил в январе-июне 44 млн тонн, что на 6,7% ниже прошлогодних показателей, из них объем перевалки сухих грузов был равен 10,8 млн тонн (-14,8%), наливных грузов - 33,3 млн тонн (-3,8 %). Грузооборот порта Мурманск составил 25,3 млн тонн (-7,4%), порта Сабетта - 14,4 млн тонн (-3%), порта Варандей - 2,1 млн тонн (-21,1%) и порта Архангельск - 1,1 млн тонн (-5,4%).

Морские порты Балтийского бассейна снизили грузооборот на 3,2%, до 135,8 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 63,6 млн тонн (+0,5%), наливных грузов - 72,2 млн тонн (-6,2%). Грузооборот порта Усть-Луга в I полугодии составил 65,9 млн тонн (-4,2%), порта Приморск - 31,2 млн тонн (-4,6%), Большого порта Санкт-Петербург - 28,1 млн тонн (+2,2%), порта Высоцк - 5,5 млн тонн (-2,9%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна упал на 11,9%, до 123,5 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов сократился до 49,9 млн тонн (-23,4%), наливных грузов - 73,6 млн тонн (-1,9%). Грузооборот порта Новороссийск составил 80,3 млн тонн (-6,7%), порта Тамань - 12,9 млн тонн (-1,5%), порта Туапсе - 10,7 млн тонн (+2,6%), порта Кавказ - 5,4 млн тонн (-49,5%), порта Ростов-на-Дону - 5,7 млн тонн (-25,9%).

Морские порты Каспийского бассейна в отчетном периоде 2025 года сократили грузооборот на 36,7%, до 3,1 млн тонн, из них объём перевалки сухих грузов составил 1,7 млн тонн (-52,3%), наливных грузов - 1,4 млн тонн (+5,5%). Объем перевалки грузов порта Астрахань упал до 1,5 млн тонн (-41,7%), порт Махачкала также снизил грузооборот до 1,5 млн тонн (-9,4%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в январе-июне достиг 118,7 млн тонн, что на 1,6% выше аналогичного периода 2024 года, из них объём перевалки сухих грузов составил 78,4 млн тонн (+3,2%), наливных грузов - 40,3 млн тонн (-1,3%). Грузооборот порта Восточный был равен 40,7 млн тонн (-7,4%), порта Владивосток - 19,7 млн тонн (+4,7%), порта Ванино - 17,9 млн тонн (+26,4%), порта Находка - 14 млн тонн (-3,3%), порта Пригородное - 6,9 млн тонн (+2,5%).