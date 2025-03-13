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Менеджмент "Делимобиля" рекомендовал СД buyback под программы мотивации сотрудников

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Менеджмент ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") рекомендует совету директоров рассмотреть возможность проведения buyback под программы долгосрочной мотивации сотрудников. Об этом сообщила компания в пресс-релизе, посвященном финрезультатам за 2024 год.

"Основной акционер ПАО "Каршеринг Руссия" – ООО "Делимобиль Холдинг" – уведомил компанию о том, что не будет продавать акции в рамках планируемого обратного выкупа акций", - отмечается в сообщении.

Параметры и сроки проведения обратного выкупа акций в релизе не приводятся. Сроки проведения заседания совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос о buyback, также не указаны.

"Делимобиль" запущен в 2015 году, сейчас работает в 13 городах РФ. Автопарк по итогам 2024 года вырос на 19% до 31,7 тыс. машин.

В феврале 2024 года компания провела IPO на Мосбирже. Free float составляет 9%.

ПАО "Каршеринг Руссия" Делимобиль
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