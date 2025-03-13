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"Делимобиль" в 2024 году нарастил выручку на 34%, до 27,9 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") по итогам 2024 года получил выручку в 27,9 млрд рублей, что на 34% превышает показатель 2023 года, сообщила компания.

EBITDA за год сократилась на 10% - до 5,8 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 21% против 31% в 2023 году.

Показатели оказались ниже консенсус-прогноза "Интерфакса": накануне опрошенные аналитики ожидали выручку в 28,6 млрд рублей, EBITDA на уровне 7,1 млрд рублей при рентабельности в 25%.

Чистая прибыль "Делимобиля" в 2024 составила 8 млн рублей против 1,9 млрд рублей годом ранее.

При этом чистый долг компании увеличился на 39% - до 29,7 млрд рублей.

В 2024 году соотношение чистый долг/EBITDA компании достиг 5,1х против 3,3х за 2023 год.

В компании рост показателя объясняют активным расширением автопарка и ростом процентных расходов на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ.

"Компания продолжит работу по повышению операционной эффективности, последовательному снижению долговой нагрузки и ожидает снижения показателя чистый долг/EBITDA по итогам 2025 года до уровня ниже 3,0x", - говорится в релизе.

Делимобиль
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