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"Делимобиль" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила на телефонной конференции СЕО компании Елена Бехтина.

"У нас принята дивидендная политика, в рамках которой и выплачиваются дивиденды. Поэтому мы будем следовать по этой дивполитике. За 2024 год не планируются дивиденды. Дальше все решения будут приниматься в рамках утвержденной политики", - сообщила топ-менеджер.

В четверг компания в рамках раскрытия финансовой отчетности сообщила, что соотношение чистый долг/EBITDA "Делимобиля" по итогам 2024 года составила 5,1x против 3,3х в 2023 году. Рост коэффициента обусловлен активным расширением автопарка и ростом процентных расходов в связи со значительным увеличением ключевой ставки ЦБ. При этом компания ожидает снижения показателя чистый долг/EBITDA по итогам 2025 года до уровня ниже 3,0x.

Согласно дивполитике ПАО "Каршеринг Руссия", компания стремится направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х. Если показатель чистый долг/EBITDA превышает 3х, объем дивидендов рассчитывается "с учетом текущих потребностей общества в финансировании его устойчивого развития и складывающейся макроэкономической конъюнктуры". Влияние на размер дивидендов могут оказывать, в том числе, макроэкономическая ситуация, возможности компании по увеличению парка, регуляторная среда и др.

В сентябре 2024 года акционеры "Делимобиля" утвердили решение о выплате дивидендов за I полугодие 2024 года в размере 1 рубль на акцию. Совокупный объем выплат составил 175,8 млн рублей.

Делимобиль Каршеринг Руссия Елена Бехтина
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