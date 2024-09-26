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Акционеры "Делимобиля" утвердили дивиденды за полугодие в рубль на акцию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") на внеочередном собрании 25 сентября утвердили дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 1 рубль на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Общий объем дивидендов составит 175,9 млн рублей.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 7 октября 2024 года.

В I полугодии 2024 года выручка "Делимобиля" выросла на 46% - до 12,7 млрд рублей. EBITDA составила 2,9 млрд рублей, увеличившись на 10% год к году. Чистая прибыль составила 523 млн рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA - 3,7х.

Согласно дивидендной политике ПАО "Каршеринг Руссия", компания стремится направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х. Если показатель чистый долг/EBITDA превышает 3х, объем дивидендов будет рассчитываться "с учетом текущих потребностей общества в финансировании его устойчивого развития и складывающейся макроэкономической конъюнктуры". Влияние на размер дивидендов могут оказывать, в том числе, макроэкономическая ситуация, возможности компании по увеличению парка, регуляторная среда и др.

Мажоритарным акционером "Делимобиля" является основатель каршерингового проекта Винченцо Трани, free float - 9%.

Винченцо Трани Делимобиль Каршеринг Руссия
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