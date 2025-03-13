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Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2024 г. выросла на 5,5% - до 251,4 млрд руб.

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2024 году выросла по сравнению с 2023 годом на 5,5% - до 251,4 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась на 19% - до 1,563 трлн рублей, себестоимость - на 22%, до 1,118 трлн рублей, валовая прибыль - на 12%, до 445 млрд рублей. Прибыль от продаж выросла на 7,4% - до 319 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 11%, до 330 млрд рублей.

Татнефть
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