Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I квартале снизилась в 1,8 раза

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом квартале 2025 года составила 37,29 млрд рублей, что в 1,8 раза ниже показателя аналогичного периода предыдущего года, говорится в отчете компании.

Выручка снизилась на 5,4% - до 361,4 млрд рублей, а себестоимость выросла на 8,1%, до 276,6 млрд рублей. В результате валовая прибыль снизилась на 32,8%, до 84,86 млрд рублей.

В структуре выручки реализация собственных нефте-, газопродуктов и нефтехимии составила 57,5% (207,76 млрд руб.), реализация собственной нефти - 40,7% (147,16 млрд руб.), прочая реализация - 0,8% (2,85 млрд руб.), услуги и работы по строительству - менее 0,2% (543,1 млн руб.).

Существенно увеличились прочие расходы компании - в 2,4 раза, до 35,2 млрд рублей, прочие доходы снизились в 1,8 раза - до 3,95 млрд рублей. В их составе отражены изменения по курсовым разницам: расход в размере 21,49 млрд рублей и доход в 3,49 млрд рублей. "Доходы и расходы по курсовым разницам представлены в основном операциями по пересчету выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте", - отмечает компания в пояснениях.

В отчетном периоде "Татнефть" получила 18,36 млрд рублей доходов от участия в других организациях (в первом квартале 2024 года этот показатель был равен 0).

Долгосрочные обязательства по итогам квартала снизились с 97,81 млрд рублей (по состоянию на 31 декабря 2024 года), до 92,99 млрд рублей, краткосрочные - с 403,18 млрд руб. до 330,77 млрд рублей.

С 2018 года действует дивидендная политика, в соответствии с которой все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше, однако в последние два года "Татнефть" была более щедрой на выплаты акционерам: на промежуточные дивиденды она направляла порядка 75% чистой прибыли по РСБУ за период, по итогам 2024 года рекомендовала направить на выплаты акционерам порядка 75% чистой прибыли по МСФО (98,7 рублей на акцию).

Традиционно первая промежуточная выплата проводится сразу по итогам 6 месяцев, затем следуют выплаты за третий квартал и финальные дивиденды.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом 1 руб. По состоянию на 31 декабря 2024 года правительство Татарстана контролировало около 36% голосующих акций компании.