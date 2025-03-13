Международные резервы РФ с 28 февраля по 7 марта увеличились на $6,7 млрд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 7 марта составили $639,1 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 28 февраля международные резервы равнялись $632,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $6,7 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.