Международные резервы России с 21 по 28 марта сократились на $4,8 млрд

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 28 марта составили $645,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 21 марта международные резервы равнялись $650,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $4,8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.