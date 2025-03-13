Заботкин ждет роста ВВП с исключением сезонности в I квартале ниже роста IV квартала

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Темп роста ВВП России с исключением сезонности в первом квартале 2025 года будет меньше роста IV квартала 2024 года, заявил журналистам в кулуарах форума финансового рынка зампред Банка России Алексей Заботкин.

"По первому кварталу в целом темп роста квартал к кварталу со снятой, скорректированной сезонностью, наверное, будет все-таки несколько ниже, чем был четвертый квартал. Четвертый квартал был очень высоким из-за того, что декабрь был высоким", - сказал он.

"По февралю конкретно пока полной картины данных в плане официальной статистики нет, я бы не стал делать какие-то конкретные заключения", - добавил он.

По расчетам ЦБ, рост ВВП в IV квартале 2024 года составил 3,3% в годовом выражении. В I квартале 2025 года регулятор ожидает рост на 2,9% в годовом выражении с дальнейшим замедлением до 0,0-1,0% в IV квартале 2025 года.